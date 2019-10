Brexit: l’UE veut croire à un accord, Johnson peine à convaincre ses alliés à Londres

Il n’est pas forcément bon signe, à la veille d’un sommet européen présenté comme décisif sur le Brexit, que l’un de ses participants spécule déjà sur la tenue d’une nouvelle réunion, avant le 31 octobre, date théorique du départ des Britanniques de l’UE. « Il y a un chemin possible vers un accord, mais il reste des questions à régler, a déclaré mercredi matin Leo Varadkar, le chef du gouvernement irlandais. Le cas échéant, il reste encore quelques petites semaines d’ici le 31, et il est encore possible d’organiser un sommet supplémentaire. »