Londres se préparerait à verser 400 millions de livres à l'Iran

16 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Le transfert de plus de 400 millions de livres (448 millions d'euros) à Téhéran, en remboursement d'une vieille dette pour un contrat militaire non respecté, n'a rien à voir avec le sort d'une Irano-Britannique condamnée à cinq ans de prison l'an dernier en Iran, a affirmé jeudi le porte-parole de Theresa May.