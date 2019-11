Des centaines de manifestants pro-chinois se rassemblent à Hong Kong

16 novembre 2019 Par Par Agence Reuters

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi à Hong Kong pour dénoncer les manifestations antigouvernementales de plus en plus violentes dans la ville sous administration chinoise et apporter leur soutien aux forces de l'ordre, devenues une cible prioritaire des contestataires.