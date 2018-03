Trois morts dans une explosion à la voiture piégée à Kaboul

KABOUL (Reuters) - Une explosion à la voiture piégée a fait au moins trois morts et deux blessés samedi à Kaboul, la capitale afghane, ont annoncé les autorités, dans ce qui pourrait être une attaque contre une entreprise étrangère.

Les victimes de l'explosion étaient des civils, précise le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danesh. On ne déplore aucune victime au sein de l'entreprise.

Selon des témoins, le véritable bilan est nettement plus élevé, comme dans le cas des innombrables autres attentats qui ont lieu à Kaboul et l'essentiel des victimes sont des Afghans ordinaires qui vaquaient à leurs activités quotidiennes.

Les taliban ont revendiqué cette attaque qui visaient, disent-ils, "les envahisseurs étrangers". Ils disent avoir détruit deux véhicules étrangers et fait entre six et dix morts, mais démentent avoir tué des civils.

"D'autres attaques de ce genre vont être perpétrées", ajoute le communiqué des taliban.