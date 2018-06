L'Aquarius est arrivé dans le port de Valence

17 juin 2018 Par Par Agence Reuters

L'Aquarius, navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), est arrivé dimanche dans le port espagnol de Valence où ont débarqué les migrants qu'il a secourus et à qui l'Italie et Malte avaient refusé d'ouvrir leurs ports.