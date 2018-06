Les eaux mortes du barrage de Belo Monte

Altamira (Brésil), envoyé spécial. – Les arbres blanchis émergent de l’eau sombre. À mesure que l’embarcation s’approche du barrage de Belo Monte, le troisième plus grand au monde, les îles de troncs morts se multiplient et forment un paysage irréel. La plupart des arbres qui devaient être immergés ont été arrachés, mais pas tous, explique Antônia Mello, figure centrale du mouvement de résistance contre le barrage et membre du collectif Xingu Vivo : « Ils ont seulement retiré les arbres qui risquaient de bloquer les turbines. Le reste pourrit et libère du méthane qui pollue l’eau et l’air. »