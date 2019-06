Un chef rebelle tchadien arrêté en France

17 juin 2019 Par Par Agence Reuters

L'opposant tchadien Mahamat Nouri a été interpellé et placé en garde à vue lundi en France dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des soupçons de crimes contre l'humanité commis au Tchad et au Soudan entre 2005 et 2010, a fait savoir le parquet de Paris.