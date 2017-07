Avec son nouvel essai No is not enough, Naomi Klein s’en prend violemment au président américain et appelle à « résister à la politique du choc de Trump et à gagner le monde que nous voulons ». À l’occasion de la traduction de son ouvrage en allemand, la journaliste a accordé un long entretien à l’hebdomadaire Der Spiegel. « La seule personne qui parlait aux électeurs de la classe ouvrière [lors des élections américaines – ndlr] était Donald Trump. C’est cela la tragédie, pas le fait qu’ils aient voté pour lui », regrette-t-elle. Il s’agit désormais de reconquérir ces Américains.