Voilà bientôt dix ans que "les infirmières bulgares" et le médecin palestinien détenus en Libye ont été libérés. Accusés, à tort, d'avoir inoculé le virus du sida à plus de 400 enfants libyens, ces six soignants ont été emprisonnés, torturés et condamnés à mort. Avant d'être finalement remis en liberté le 24 juillet 2007, grâce au travail d'une délégation de négociateurs européens, parmi lesquels la première dame de France d'alors, Cécilia Sarkozy.