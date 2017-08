Après Charlottesville, la présidence Trump lâchée de toutes parts

On ne se méfie jamais assez quand Donald Trump appelle ses concitoyens « à s’unir et s’aimer mutuellement ». Dans l’heure qui a suivi la mort de Heather Heyer – une manifestante antiraciste fauchée par la voiture d’un blanc suprématiste à Charlottesville (Virginie), le 12 août –, le tribun de l’Amérique d’abord s’est essayé un instant à des vœux pieux inédits, avant de renvoyer dos à dos les protagonistes de violences « venues de multiples côtés », jetant dans le même sac, sans même les nommer, les néonazis rassemblés pour défendre une statue du général confédéré Robert E. Lee, et les contre-manifestants déterminés à combattre leur idéologie. Deux jours plus tard, piqué au vif par l’indignation générale, Trump se résignait à démentir son relativisme moral, abandonnant sa neutralité équivoque avec une mine de gamin rabroué, pour enfin s’en prendre nommément au Ku Klux Klan, aux suprématistes et autres Blancs nationalistes.