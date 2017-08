Charlottesville: Trump s'en prend à deux sénateurs républicains

17 août 2017 Par Par Agence Reuters

Le président américain Donald Trump a tiré à boulets rouges jeudi sur ses alliés républicains, de plus en plus nombreux à critiquer ses propos sur les violences entre suprémacistes blancs et militants antiracistes qui ont fait un mort ce week-end à Charlottesville en Virginie.