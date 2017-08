France Macron exprime sa solidarité après l'attaque à Barcelone

17 août 2017 Par Par Agence Reuters

La France exprime "sa peine sincère et sa solidarité entière" à Barcelone et à l'Espagne après l'attentat à la fourgonnette revendiqué par le groupe Etat islamique qui a fait 13 morts et plus de 50 blessés sur la principale avenue de la capitale catalane jeudi, indique l'Elysée dans un communiqué.