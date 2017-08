La Catalogne frappée par deux attentats

Le premier attentat s'est produit en fin d'après-midi, ce jeudi 17 août, sur la principale avenue de Barcelone, les Ramblas. « Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés », a rapidement indiqué le service de communication des Mossos d'Esquadra, la police catalane, qui a bloqué la zone avec un cordon de sécurité. En début de soirée, les autorités catalanes ont précisé le bilan : 13 morts, 80 personnes blessées dont 15 dans un état grave. L'attentat a été revendiqué dans la soirée par le groupe État islamique. Au milieu de la nuit, un deuxième attentat s'est produit dans la cité balnéaire de Cambrils, à 120 km au sud de Barcelone. Six civils et un policier ont été blessés ; la police catalane a dit avoir tué quatre « terroristes » présumés et blessé un cinquième. Un deuil national de trois jours a été annoncé.