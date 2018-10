Blocage annoncé sur le Brexit au sommet européen

17 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens devraient constater ce mercredi l'absence dans l'immédiat d'accord avec Londres sur les conditions du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et presser Theresa May d'empêcher une sortie désordonnée.