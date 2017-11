En Allemagne, les discussions de coalition se prolongent

17 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Les discussions en vue de former une coalition de gouvernement inédite en Allemagne, composée des conservateurs emmenés par Angela Merkel, des libéraux et des écologistes, pourraient se prolonger pendant le week-end en raison de divergences persistantes sur le climat, l'immigration et les finances.