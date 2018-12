Nouvelles accusations de comportement déplacé contre l'acteur Geoffrey Rush

17 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

L'actrice australienne Yael Stone, à l'affiche de la série "Orange is the New Black", a porté des accusations de comportement déplacé contre son compatriote Geoffrey Rush, Oscar du meilleur acteur en 1997 pour "Shine" et interprète récurrent de la franchise "Pirate des Caraïbes".