L’affaire Skripal divise le parti travailliste

Correspondance, Londres (Royaume-Uni).- Fond rouge zébré de rayons, bâtiments coiffés de bulbes comme ceux du Kremlin et au centre une figure d’ouvrier barbu, casquette noire et regard à la fois lointain et déterminé… L’esthétique rappelle sans équivoque l’imagerie soviétique.

Sauf qu’il s’agit du décor d’une émission de télévision emblématique du service public britannique, « Newsnight », qui rassemble chaque soir autour de 500 000 téléspectateurs sur la BBC2. Et que ce décor sert à introduire un reportage consacré à Jeremy Corbyn, leader de l’opposition travailliste au Royaume-Uni, soupçonné par une partie des politiques et de la presse de complaisance vis-à-vis de la Russie dans l’affaire Skripal, du nom de cet ex-agent double empoisonné à Salisbury (sud-ouest de l’Angleterre).

La mise en scène – pour le moins provocatrice – a déclenché une tempête de réactions parmi les soutiens de Corbyn, très présents sur les réseaux sociaux (par exemple ici).

Sans surprise, les tabloïds hostiles aux travaillistes ont donné dans l’outrance. Le Sun moque un Corbyn « marionnette de Poutine », tandis que le Daily Mail a dépeint en une vendredi le chef des travaillistes comme un collaborateur. Le quotidien titre : « Corbyn : son heure la plus bête ». « À la Chambre, le chef de l’opposition a déclaré qu’il n’y avait pas de preuve que M. Hitler soit derrière le Blitz, bien que les avions aient le tampon “made in Germany”. »

La raison de cette déferlante anti-Corbyn ? Elle tient d’abord au discours du chef de l’opposition , dans la foulée de celui de la première ministre annonçant des sanctions contre Moscou mercredi 14 mars. Cravate rouge et lunettes sur le bout du nez, Jeremy Corbyn condamne l’empoisonnement de l’ex-agent double Sergueï Skripal à Salisbury. Il soutient même la décision de la cheffe du gouvernement d’expulser 23 diplomates russes du territoire britannique.

Mais le leader travailliste n’exclut pas qu’un groupe mafieux ait pu organiser l’assassinat, plutôt que le Kremlin lui-même. Et il remet en cause la méthode de la première ministre. A-t-elle fourni à la Russie l’échantillon réclamé pour analyser le produit neurotoxique ? L’analyse britannique a-t-elle fourni des preuves concernant la provenance du produit, l’auteur de l’attaque ? Dans le même élan, Jeremy Corbyn rend hommage aux défenseurs des droits de l’homme en Russie mais appelle aussi, sous les huées des députés, à « maintenir un dialogue solide avec la Russie, dans l’intérêt de [la] sécurité [du pays] » (voir vidéo ci-dessous).

Jeremy Corbyn n’en est pas à sa première polémique qui le mêle au monde post-soviétique. Le 20 février, le leader travailliste avait dû démentir toute collaboration avec un espion tchécoslovaque rencontré dans les années 1980. Jeremy Corbyn, ou la nostalgie de l’ère soviétique…

C’est en tout cas le symbole avec lequel s’amuse l’émission « Newsnight » de jeudi dernier. La prudence du chef de l’opposition face au cas Skripal attise la polémique. Elle a aussi réveillé les divisions au sein du parti travailliste. Dès le lendemain de l’échange entre May et Corbyn à la Chambre des Communes, le député du Labour John Woodcock a récolté 44 signatures de camarades au bas d’une motion.

Le texte souligne, sans ambiguïté aucune lui, lade la Russie dans l’empoisonnement de Salisbury., assure le jeune parlementaire à la BBC. John Woodcock estimeles positions de Jeremy Corbyn et il ne semble pas le seul.

Plusieurs membres du « cabinet fantôme », l’équipe rapprochée de Jeremy Corbyn, se démarquent de sa position : Emily Thornberry, chargée des affaires étrangères, parle de « présomptions suffisantes » contre la Russie. Keir Starmer, spécialiste du Brexit, estime quant à lui, « très important d’appuyer l’action de la première ministre ». Les ministres fantômes de la défense et de l’Irlande du Nord, Nia Griffith et Owen Smith, vont également dans ce sens.

En réponse, sur l’aile gauche, des députés comme Chris Williamson traitent ceux qui soutiennent la cheffe du gouvernement sur la Russie d’« ennemis politiques ». Jeremy Corbyn, pendant ce temps, saisit chaque occasion de répéter et d’expliciter sa position. Dernière en date, une tribune dans le Guardian, où le leader travailliste appelle à ne pas se résigner à une « nouvelle guerre froide, avec une escalade des dépenses d’armement ».

Il encourage à empêcher le blanchiment de l’argent des oligarques russes à la City de Londres, et à le bannir du système politique britannique – message à peine voilé adressé à Theresa May, dont le parti conservateur a reçu, selon le Sunday Times, 820 000 livres (environ 930 000 euros) de donations d’oligarques russes depuis qu’elle occupe le poste de première ministre.

Jeremy Corbyn termine sa tribune sur un appel à la prudence : « Des renseignements défectueux et des dossiers louches ont conduit à la calamité de l’invasion irakienne. » De quoi faire mouche au sein de son parti ? L’intervention en Irak conserve pour beaucoup de militants travaillistes le goût amer du mensonge de Tony Blair.

Mais selon un sondage Yougov pour le Times, 53 % des personnes interrogées estiment que Theresa May a bien répondu à l’affaire Skripal, contre à peine 18 % pour Corbyn. Une fois n’est pas coutume, la cheffe du gouvernement bénéficie, dans le dossier Skripal, d’un large soutien au sein de son parti. Les voix discordantes parmi les ministres se taisent. Theresa May peut donc aussi savourer la division des travaillistes, au moins jusqu’au prochain sommet européen, en fin de semaine prochaine, à Bruxelles, où la question du Brexit devrait, une nouvelle fois, bouleverser cette belle harmonie.