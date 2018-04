Elections anticipées le 24 juin en Turquie, état d'urgence prolongé

18 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Des élections présidentielle et législatives anticipées auront lieu le 24 juin en Turquie, plus d'un an avant l'échéance normale, a annoncé mercredi le chef de l'Etat, selon lequel le pays doit adopter d'urgence un régime présidentiel.