Plus de 400 migrants "sélectionnés" par l'Ofpra au Tchad et au Niger

18 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Plus de 400 migrants ont été "sélectionnés" à ce stade dans les missions de protection du Niger et du Tchad par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) sur les 3.000 que la France s'est engagée à accueillir d'ici 2019, a-t-on appris auprès de l'Elysée.