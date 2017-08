Le chauffeur de la fourgonnette de Barcelone toujours recherché

18 août 2017 Par Par Agence Reuters

La traque du conducteur de la camionnette qui a foncé sur des piétons jeudi à Barcelone se poursuivait samedi matin, la police jugeant de plus en plus improbable qu'il soit au nombre des cinq suspects tués quelques heures plus tard par la police lors d'une attaque similaire dans la station balnéaire de Cambrils.