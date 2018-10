Les pressions sur la Chine s'intensifient, selon le Premier ministre

18 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

L'économie chinoise subit des pressions de plus en plus intenses sur son économie et le gouvernement prendra des mesures pour éviter des fluctuations excessives de la croissance, a déclaré le Premier ministre Li Keqiang mardi, lors d'un déplacement en Europe.