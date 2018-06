Migrants: L'Italie veut que Frontex opère dans les pays de transit en Afrique

19 juin 2018 Par Par Agence Reuters

L'Italie veut que Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, agisse contre les migrants illégaux dans les pays de transit avant qu'ils embarquent en direction de l'Europe, et non plus comme aujourd'hui en Méditerranée, a déclaré mardi le ministre italien des Transports, Danilo Toninelli.