Trump réplique vertement aux critiques sur la séparations des enfants de migrants

19 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a joint sa voix aux critiques de plus en plus nombreuses contre la politique de l'administration Trump séparant les enfants de migrants et de réfugiés de leurs parents à la frontière avec le Mexique.