Italie: Salvini et Di Maio vont se rencontrer

19 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Les deux vice-présidents du Conseil italien, le chef de la Ligue Matteo Salvini et le dirigeant du Mouvement 5 Etoiles (M5S) Luigi Di Maio, vont se rencontrer pour tenter de mettre fin aux tensions au sein du gouvernement de coalition au pouvoir depuis plus d'un an.