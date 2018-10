Khashoggi: Ryad maintient sa conférence économique en changeant d'invités

19 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

La conférence économique prévue la semaine prochaine en Arabie saoudite et boudée par les Occidentaux en raison de l'affaire Jamal Khashoggi aura bien lieu avec un programme modifié et accueillera des chefs d'Etat asiatiques, africains et arabes, a annoncé vendredi un porte-parole.