Brexit: Altmaier et Roth excluent de renégocier l'accord

19 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Le ministre allemand de l'Economie, Peter Altmaier, a exclu lundi une renégociation de l'accord de Brexit intervenu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, dans le but de le rendre plus acceptable aux députés britanniques qui s'y opposent en l'état.