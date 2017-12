Les violations du cessez-le-feu en Ukraine en nette hausse

19 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

Les combats dans l'est de l'Ukraine ont atteint un niveau inédit depuis plusieurs mois, a rapporté mardi l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au lendemain du bombardement d'un village qui a blessé huit civils et détruit ou endommagé des dizaines de maisons.