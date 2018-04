Nouvelle marche pour le contrôle des armes à feu aux Etats-Unis

20 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Des milliers d'élèves et d'étudiants à travers les Etats-Unis sont sortis de leurs classes vendredi pour commémorer le 19e anniversaire de la tuerie au lycée de Columbine et mettre la pression sur les responsables politiques afin qu'ils encadrent plus strictement les ventes d'armes à feu.