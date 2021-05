Hugh Lovatt: «Une campagne militaire implacable ne viendra pas à bout du Hamas»

Des sources citées par le New York Times évoquent un cessez-le-feu imminent – peut-être d’ici ce week-end– entre le mouvement islamiste Hamas et Israël après une dizaine de jours d’un conflit sanglant. Les frappes israéliennes ont fait plus de 200 morts, dont 60 enfants, côté palestinien, selon les autorités locales, Israël affirmant que plus de 130 étaient des combattants. Les tirs de roquettes du Hamas ont tué une douzaine de personnes en Israël, dont deux enfants, selon les autorités israéliennes.