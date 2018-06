La Corée du Nord et la Chine ont évoqué un "nouvel avenir"

20 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping ont fait un point sur le sommet historique entre les Etats-Unis et la Corée du Nord la semaine dernière à Singapour et ont discuté dénucléarisation, rapporte mercredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.