« Malgré tout ce qu’il a fait à Charlottesville – chanter des slogans antisémites, porter des torches à travers Emancipation park –, il ne savait même pas que l’alt-right existait il y a un an. C’est lorsque Hillary Clinton a condamné ce mouvement lors d’un discours de campagne en août qu’il en a découvert l’existence. Depuis ce moment, William Fears, 29 ans, s’est radicalisé très rapidement. Apprenant que l’un des porte-parole de l’alt-right, Richard Spencer, à l’origine de ce terme, devait intervenir à l’université A&M du Texas en décembre, il a conduit pendant deux heures pour aller l’écouter. Là, il a rencontré des personnes qui lui ressemblent, des personnes dont il n’aurait jamais pensé qu’elles étaient des nationalistes blancs, portant des costumes et non des svastikas. Cela lui a donné envie de participer. Il a enchaîné les réunions à travers le Texas et des sites Internet locaux ont commencé à le remarquer et à le décrire comme “l’un des néonazis les plus affichés de Houston”. »