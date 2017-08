Le Parlement du Venezuela, dont la majorité des élus se trouvent dans l’opposition à Nicolas Maduro, a siégé samedi, malgré l’annonce par l’Assemblée constituante qu’elle s’arrogeait désormais le pouvoir de légiférer. « Cette décision illégale est nulle et non avenue ; cette Assemblée constituante est nulle et non avenue. Ils vont avoir face à eux une Assemblée nationale encore plus dure à l’égard de toute tentative de violer la Constitution », a déclaré le vice-président du Parlement, Freddy Guevara, lors d’une conférence de presse. Le leader de l’opposition, Henrique Capriles, a demandé à l’Organisation des États américains « et aux autres instances internationales d’admettre que le Venezuela connaît un coup d’État permanent ». De son côté, l’influent membre de la Constituante Diosdado Cabello, un chaviste, a démenti la dissolution du Parlement, remarquant « qu’il se réunit en séances, comme il l’a toujours fait ».