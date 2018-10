La mission BepiColombo entame un voyage de sept ans vers Mercure

20 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

La mission BepiColombo, initiative commune de l'Agence spatiale européenne (Esa) et de son homologue japonaise Jaxa, a entamé un voyage périlleux de sept ans vers Mercure afin d'explorer la planète la plus petite et la moins connue du système solaire.