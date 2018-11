Carnage lors d'un rassemblement religieux à Kaboul, 50 morts

20 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 80 autres ont été blessées dans un attentat suicide commis mardi dans une salle des fêtes de Kaboul où étaient réunis des théologiens musulmans, ont déclaré trois responsables du gouvernement afghan.