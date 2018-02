Tchad et Qatar rétablissent des relations diplomatiques

21 février 2018 Par Par Agence Reuters

Le Tchad et le Qatar ont rétabli des relations diplomatiques, six mois après la rupture par N'Djamena des liens avec l'émirat sous la pression de l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes, annoncent mercredi les gouvernements des deux pays.