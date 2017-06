May revient sur l'encadrement des rémunérations des patrons

21 juin 2017 Par Par Agence Reuters

Le gouvernement de Theresa May a renoncé à mentionner mercredi dans son programme des deux prochaines années ses projets visant à encadrer davantage la rémunération des patrons et à accorder aux salariés plus de poids dans la définition de la stratégie de leur entreprise en Grande-Bretagne.