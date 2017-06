Theresa May en quête du "consensus le plus large" sur le Brexit

21 juin 2017 Par Par Agence Reuters

La priorité de Theresa May est d'obtenir le meilleur accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en forgeant le "consensus le plus large possible", a déclaré mercredi la reine Elizabeth dans son discours présentant la politique du gouvernement pour les deux prochaines années.