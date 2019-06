Pyongyang et Pékin prônent une coopération favorisant la paix dans la région

21 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping ont convenu que renforcer les liens entre la Corée du Nord et la Chine était bénéfique pour les deux pays et pour la paix dans la région, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.