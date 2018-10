La Chine doit équilibrer croissance stable et prévention des risques

21 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

La Chine doit trouver le juste équilibre entre les impératifs d'une croissance stable tout en gérant les riques et en maintenant une politique monétaire prudente et neutre, a déclaré dimanche le Conseil des affaires d'état, le gouvernement populaire du pays, à la suite d'une réunion de hauts responsables politiques et financiers.