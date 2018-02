Journalistes et défenseurs de droits menacés au Soudan du Sud, dit l'Onu

22 février 2018 Par Par Agence Reuters

Des journalistes et des militants des droits de l'homme ont été tués ou arrêtés au Soudan du Sud entre 2016 et 2017 et le gouvernement a contraint nombre de journaux à mettre la clef sur la porte, rendant ainsi difficile la couverture de l'une des plus graves crises humanitaires au monde, a dit jeudi l'Onu.