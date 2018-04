Mali: Fortes explosions à Tombouctou près de bases

22 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Plusieurs violentes explosions ont été entendues dimanche à Tombouctou, dans le nord du Mali, non loin de bases de casques bleus et de militaires français qui ont été attaquées le week-end dernier, ont rapporté des habitants et une source proche des Nations unies.