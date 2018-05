Un minibus explose à Kandahar, six morts

22 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Une bombe à bord d'un minibus a explosé mardi en Afghanistan à proximité d'un point de contrôle près d'un des principaux marchés de la ville de Kandahar, faisant six morts et plus de 30 blessés, selon un bilan provisoire des services hospitaliers.