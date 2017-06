Au PS, formation politique particulièrement habituée à l’exercice du pouvoir sans interruption, c’est le traumatisme. Et il est bien pire qu’en 2014, lorsque Charles Michel avait signé avec la N-VA. À cette époque, si le PS perdait le pouvoir au fédéral, il avait pu replier armes, bagages, mandataires et collaborateurs vers les entités fédérées et limiter la casse sociale.