Sous les critiques à Washington, Trump renoue avec ses partisans

22 juin 2017 Par Par Agence Reuters

Donald Trump a défendu son action à la Maison blanche lors d'un meeting dans l'Iowa mercredi, où il a balayé l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne et assuré qu'il était en passe de réussir envers et contre tout, et malgré un bilan législatif limité.