La réforme de la Cour suprême polonaise adoptée au Sénat

22 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Le projet de réforme de la Cour suprême polonaise présenté par le parti Droit et justice (PiS) au pouvoir a été adopté samedi au Sénat, malgré les mises en garde de ses détracteurs et de l'Union européenne, qui craignent une remise en cause de l'indépendance de la justice.