Cuba ouvre la porte au mariage homosexuel

22 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Cuba entrouvre la porte au mariage homosexuel, le projet de nouvelle Constitution actuellement en cours de rédaction définissant le mariage comme l'union de deux individus et non comme l'union d'un homme et d'une femme, a déclaré un représentant du gouvernement devant le parlement.