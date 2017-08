Des unités irakiennes pénètrent dans la ville de Tal Afar

22 août 2017 Par Par Agence Reuters

Des unités de l'armée et des services antiterroristes irakiens ont réussi mardi à pénétrer par l'est et le sud à l'intérieur de la ville de Tal Afar, dernier bastion urbain notable du groupe Etat islamique (EI) en Irak, ont rapporté les autorités militaires.