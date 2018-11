Concentration record de CO2 dans l'atmosphère en 2017

22 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

La quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a atteint l'an dernier un nouveau record à 405,5 millions de parties par million, contre 403,3 millions un an plus tôt, et rien n'indique une inversion de tendance, a déclaré jeudi l'Organisation météorologique mondiale dans son bulletin annuel sur les émissions de gaz à effet de serre.