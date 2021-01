Des dizaines de milliers de personnes manifestent contre Poutine malgré la répression

« N’ayez pas peur ! Descendez dans la rue. Pas pour moi, pour vous et pour vos droits. » Cet appel, lancé depuis sa cellule de prison par l’opposant Alexeï Navalny, a été entendu. Par le pouvoir et par la population. Le premier a, ces derniers jours, mis en place une répression massive en interdisant tous les rassemblements annoncés dans plus de soixante-dix villes du pays.