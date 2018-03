L'arrivée de Bolton à la Maison blanche inquiète en Asie

23 mars 2018 Par Par Agence Reuters

La nomination de John Bolton, figure radicale de la diplomatie américaine, au poste de conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a été accueillie avec un peu d'inquiétude vendredi en Corée du Sud, où on redoute que l'arrivée de ce "faucon" ne complique les préparatifs d'un possible sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.